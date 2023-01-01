İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Şenol Sokak adresinde ikamet eden serbest meslekle uğraşan emekli Mustafa Beyaz (67) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Mustafa Beyaz’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Recepoğlu Köy Mezarlığında toprağa verildi.