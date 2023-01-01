İzmit Durhasan Mahallesi Solaklar mevkii küme evleri adresinde ikamet eden İlhan Market’in sahibi merhum Hacı Ali İlhan’ın eşi Ömrüye İlhan (86) Koah ve enfeksiyon nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Ömriye İlhan’ın cenazesi Durhasan Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Durhasan Mezarlığında toprağa verildi.