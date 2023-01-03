Derince Çenedağ Mahallesi Yüksel Sokak’ta ikamet eden Erdal Batmaz(52) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Mobilyacı ve 3 çocuk babası olan Erdal Batmaz’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Derince Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.