İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Eren Sokak’ta ikamet eden Nihat Aygün(54) kalp krizi sebebiyle vefat etti. Aşçılıktan emekli ve 3 çocuk babası olan Nihat Aygün’ün cenazesi ikindi namazına müteakip Mehmet Ali Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.