İzmit Cedit Mahallesi Kamil Bağdat Sokak’ta ikamet eden Ahmet Yakut(65) KOAH hastalığı sebebiyle vefat etti. PTT memur emeklisi ve 2 çocuk babası olan Ahmet Yakut’un cenazesi ikindi namazına müteakip Karaabdülbaki Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karaabdlbaki Mezarlığında toprağa verildi.