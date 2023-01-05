İzmit Yenişehir Mahallesi Mintaş Sokak’ta ikamet eden Cavat Çakmak(80) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. İzmit Belediyesi Fen İşleri emeklisi ve 6 çocuk babası olan Cavat Çakmak’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Hasanağa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.