İzmit Veliahmet Mahallesi Narlık Sokak’ta ikamet eden Muharrem Beler(73) mesane kanseri sebebiyle vefat etti. Balıkçı ve 3 çocuk babası olan Muharrem Beler’in cenazesi öğlen namazına müteakip Zeytinli Bahçe Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent mezarlığında toprağa verildi.