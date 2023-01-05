İzmit Yeni Mahalle Gönül Sokak’ta ikamet eden Hasan Umutlu(67) akciğer yetmezliği sebebiyle vefat etti. Emekli işçi ve 2 çocuk babası olan Hasan Umutlu’nun cenazesi ikindi namazına müteakip Bağçeşme Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.