Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi 2015 Sokak adresinde ikamet eden PETKİM emeklisi merhum Kadir Özer’in eşi Ayşe Özer (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Ayşe Özer’in cenazesi Halıdere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Halıdere Mezarlığında toprağa verildi.