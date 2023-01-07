İzmit 28 Haziran Mahallesi Badem Sokak adresinde ikamet eden Körfez Yarımca Sanayi Sitesi esnaflarından motor ustası Harun Yılmaz (67)mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Harun Yılmaz’ın cenazesi Zincirlikuyu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.