Gölcük Halıdere Yalı Mahallesi 2004 Sokak adresinde ikamet eden antika mobilyacı Süleyman Erdebil (85) KOAH ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Süleyman Erdebil’in cenazesi Halıdere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Halıdere Mezarlığında toprağa verildi.