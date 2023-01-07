İzmit Turgut Mahallesi Oğuz Sokak adresinde ikamet eden emekli diş teknisyeni Yılmaz Tuncer (64) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yılmaz Tuncer’in cenazesi Turgut Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.