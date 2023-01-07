İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi’nden emekli Şerif Ali Şengüler (75) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şerif Ali Şengüler’in cenazesi Suadiye Karadere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kestanelik Mezarlığında toprağa verildi.