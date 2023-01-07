Şerif Ali Şengüler
İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi’nden emekli Şerif Ali Şengüler (75) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Şerif Ali Şengüler’in cenazesi Suadiye Karadere Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kestanelik Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.