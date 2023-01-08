Gölcük Şehitler Mahallesi 170. Sokak’ta ikamet eden Ali Altay(64) KOAH hastalığı sebebiyle vefat etti. İnşaat işçisi ve 10 çocuk babası olan Ali Altay’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Yeni Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.