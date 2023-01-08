İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Rüzgarlı Sokak’ta ikamet eden Erdoğan Ozan(79) organ yetmezliği sebebiyle vefat etti. Petkim emeklisi ve 2 çocuk babası olan Erdoğan Ozan’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Akşemsettin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.