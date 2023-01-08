Derince Çınarlı Mahallesi Orbay Sokak’ta ikamet eden Hasan Şimşek(84) kalp krizi sebebiyle vefat etti. Yurtdışı emeklisi ve 1 çocuk babası olan Hasan Şimşek’in cenazesi öğlen namazına müteakip Yıldızevler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.