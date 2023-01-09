İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Koru Sokakta ikamet eden emekli tapu müdür yardımcısı, 3 çocuk babası Atilla Tunçel(88), demans ve alzheimer rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yahya Kaptan Merkez Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.