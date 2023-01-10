Darıca’da yaşayan 3 çocuk annesi olan ev hanımı Birsen Eriş 83 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Cenazesi Darıca Eski Camii’nden öğle namazına müteakip olarak kaldırılan merhum Balçık mezarlığına defnedildi.