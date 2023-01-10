İzmit 28 Haziran mahallesinde yaşayan 5 çocuk babası, işçi emeklisi (97) Salih Kızılkaya organ yetmezliği ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Cenazesi Zincirlikuyu Camii’ne öğle namazına müteakip olarak kaldırılan merhum Sarıcılar Mezarlığına defnedildi.