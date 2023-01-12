Kartepe Dumlupınar Mahallesi Ulus Caddesi’nde ikamet eden Mümin Öztaş(72) kalp damarı genişlemesi sebebiyle vefat etti. Fırıncı ve 2 çocuk babası olan Mümin Öztaş’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Dumlupınar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.