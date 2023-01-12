Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Reşat Nuri Caddesi’nde ikamet eden Mustafa Veysel Yılmazarslan(70) akciğer yetmezliği sebebiyle vefat etti. Petrol şirketi emeklisi ve 1 çocuk babası olan Mustafa Veysel Yılmazarslan’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.