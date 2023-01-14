İzmit Turgutlar Mahallesi Sedefler Sokak’ta ikamet eden Ali Halıcı (70) beyin kanaması sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 3 çocuk babası olan Ali Halıcı’nın cenazesi öğlen namazına müteakip Evliya Çelebi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent mezarlığında toprağa verildi.