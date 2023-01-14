Kandıra Akçaova Merkez Küme Evleri’nde ikamet eden Kenan Ateş(63) gırtlak kanseri sebebiyle vefat etti. Aşçı emeklisi ve 5 çocuk babası olan Kenan Ateş’in cenazesi öğlen namazına müteakip Akçaova Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Akçaova Camii’Nde toprağa verildi.