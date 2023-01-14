Derince Yenikent Mahallesi Zambak Sokak’ta ikamet eden Naci Yüksel(70) lenfoma sebebiyle vefat etti. İGSAŞ emeklisi ve 3 çocuk babası olan Naci Yüksel’in cenazesi öğlen namazına müteakip İmam-ı Azam Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi