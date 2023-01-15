Kartepe Emekevler Mahallesi Şükran Sokak adresinde ikamet eden Nevşehir eski Meteoroloji Müdürü Yılmaz Kök’ün eşi Fatma Kök (80)yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 6 çocuk annesi olan Fatma Kök’ün cenazesi Emekevler Çamlık Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İstasyon Mezarlığında toprağa verildi.