İzmit Cedit Mahallesi Öz Kurtuluş Sokak adresinde ikamet eden Çınarlı’da bulunan Cömert Kebapçıcı’nın sahibi merhum Ali Demirboğa’nın eşi Hanife Demirboğa (73) mide kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hanife Demirboğa’nın cenazesi Baç Çınarlı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.