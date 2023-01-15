Kandıra Eğercili Mahallesi Güvenler Mevkii küme evlerinde ikamet eden BAĞKUR emeklisi çiftçi merhum Mustafa Küçükarıcı’nın eşi Hatice Küçükarıcı (76)enfeksiyonnedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Hatice Küçükarıcı’nın cenazesi Güvenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güvenler Mezarlığında toprağa verildi.