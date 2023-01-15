Derince Yenikent Mahallesi Yaşar Sokak adresinde ikamet eden Derince 19 Mayıs Lisesi’nden emekli kimya öğretmeni Seyfettin Kılıç (73) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Seyfettin Kılıç’ın cenazesi İmam-ı Azam Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.