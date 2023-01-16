İzmit Çubuklu Osmaniye Mahallesi Orhaniye Caddesinde ikamet eden Otogar eski personellerinden merhum Ali Orhan’ın eşi, Gülseren Orhan’ın 3 çocuğundan biri şoför Fatih Orhan(38)böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Çubuklu Orhaniye Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.