İzmit Ayazma Mahallesi Sancak Caddesi’nde ikamet eden Hidayet Efe(72) kalp rahatsızlığı sebebiyle vefat etti. Merhum Seka emeklisi Sedat Efe’nin eşi ve 2 çocuk annesi olan Hidayet Efe’nin cenazesi öğlen namazına müteakip Bayındırlık Ulı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.