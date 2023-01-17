Derince Çenedağ Mahallesi İncir Sokak’ta ikamet eden Cemal Sönmez(78) KOAH hastalığı sebebiyle vefat etti. Köy Hizmetleri Emeklisi ve 3 çocuk babası olan Cemal Sönmez’in cenazesi öğlen namazına müteakip Derince Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Çınarlı Mezarlığında toprağa verildi.