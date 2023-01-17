İzmit Alikahya Fatih Mahallesi Şehit Sokak’ta ikamet eden Celal Şahin(84) tansiyon sebebiyle vefat etti. Emekli işçi ve 8 çocuk babası olan Celal Şahin’in cenazesi öğlen namazına müteakip Alikahya Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.