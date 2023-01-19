Kandıra Safalar Mahallesi Safalar Küme Evlerinde ikamet eden Hüseyin Gencer akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. Kahvehanecilik yapan ve 4 çocuk babası olan Hüseyin Gencer’in cenazesi öğlen namazına müteakip Safalar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Safalar Mezarlığında toprağa verildi.