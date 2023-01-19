İzmit Yenişehir Mahallesi Hacı Osman Sokak’ta ikamet eden Mustafa Akyıldız(90) yaşlılık sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 2 çocuk babası olan Mustafa Akyıldız’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Tatarahmet Köy Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Tatarahmet Köy Mezarlığında toprağa verildi