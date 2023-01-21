İzmit Doğan Mahallesi 8. Sokak’ta ikamet eden Asım Metin(91) kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti. İplik fabrikasından emekli ve 2 çocuk babası olan Asım Çimen’in cenazesi öğlen namazına müteakip Kuruçeşme Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarllığında toprağa verildi.