Kartepe Arslanbey Mahallesi Gökkuşağı Caddesi adresinde ikamet eden Avusturya’dan işçi emeklisi olan merhum Sait Topal’ın eşi Nuriye Topal (90) yaşlılığa bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 10 çocuk annesi olan Nuriye Topal’ın cenazesi ArslanbeyHayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arslanbey Mezarlığında toprağa verildi.