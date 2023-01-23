İzmit Körfez Mahallesi Erdoğan Ceb Sokak adresinde ikamet eden Aydın Mühendislik’in sahiplerinden Rıza Aydın (76) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Rıza Aydın’ın cenazesi 42 Evler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.