Derince Sırrıpaşa Mahallesi Nato Caddesi adresinde ikamet eden yurtdışından emekli merhum Mustafa Kurt’un eşi Fatma Kurt (92) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 5 çocuk annesi olan Fatma Kurt’un cenazesi Derince Merkez Camiinde Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derince Mezarlığında toprağa verildi.