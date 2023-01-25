ABDULLAH PAKEL
İzmit Erenler mahallesinde yaşayan 93 yaşındaki Abdullah Pakel yaşlılığa bağlı hayatını kaybetti. 4 çocuk babası emekli bakkal ve hayvancılık işiyle ilgilenen Pekel’in cenazesi öğlen namazına müteakip olarak Kanlıbağ Hacıbahar Camii’nden kaldırıldı. Asri mezarlığa defnedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.