İstanbul’da ikamet eden 50 yaşındaki zihinsel engelli Murat Özen bir süredir felçli halde yaşarken kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Özen’in cenazesi Kocaeli Başiskele’de bulunan Düzü Camii’nden öğle namazına müteakip olarak kaldırıldı. Cami Düzü Mezarlığına defnedildi.