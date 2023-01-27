İzmit Yeni Mahallesi Vehbi Sokak’ta ikamet eden Asım Ekinci(78) beyin kanaması sebebiyle vefat etti. PTT emeklisi ve 6 çocuk babası olan Asım Ekinci’nin cenazesi öğlen namazına müteakip Yenidoğan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi