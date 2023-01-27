İzmit Hacı Hasan Mahallesi Eker Sokak’ta ikamet eden Ramazan Aygenç(64) şeker hastalığı sebebiyle vefat etti. İSU emeklisi ve bekar olan Ramazan Aygenç’in cenazesi öğlen namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi