İzmit Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Sokak’ta ikamet eden Yaşar Türetken(81) akciğer kanseri sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 2 çocuk babası olan Yaşar Türetken’in cenazesi öğlen namazına müteakip Yeni Cuma Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.