İzmit Gültepe Fatih Mahallesi Yıldız Sokak’ta ikamet eden Ziya Doğan(81) kalp krizi sebebiyle vefat etti. İşçi emeklisi ve 5 çocuk babası olan Ziya Doğan’ın cenazesi öğlen namazına müteakip Zeytinlik Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.