Kartepe Rahmiye Mahallesi Rahmi Sokakta ikamet eden SSK emeklisi merhum Ahmet Şen’in eşi, 6 çocuk annesi Hatice Şen(96)yaşlılığa bağlı şeker ve tansiyon rahatsızlıkları nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Rahmiye Camiinden alınarak Rahmiye Mezarlığında toprağa verildi.