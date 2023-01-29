Ayten Bilgen
İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi adresinde ikamet eden İGSAŞ emeklisi ve İGSAŞ Mensupları Vakfı Genel Sekreteri Haluk Bilgen’in eşi Ayten Bilgen (69) koah nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve Jandarma Albay Çağdaş Bilgen ile özel bir şirkette satış müdürü olan Sertaç Çağlar Bilgen’in anneleri olan Ayten Bilgen’in cenazesi Sarımeşe Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.