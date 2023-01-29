İzmit Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi adresinde ikamet eden İGSAŞ emeklisi ve İGSAŞ Mensupları Vakfı Genel Sekreteri Haluk Bilgen’in eşi Ayten Bilgen (69) koah nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve Jandarma Albay Çağdaş Bilgen ile özel bir şirkette satış müdürü olan Sertaç Çağlar Bilgen’in anneleri olan Ayten Bilgen’in cenazesi Sarımeşe Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığında toprağa verildi.