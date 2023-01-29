Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Mevlana Sokak adresinde ikamet eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden emekli Yılmaz Yumrudaş’ın eşi SatiyeYumrudaş (53) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan SatiyeYumrudaş’ın cenazesi Köseköy Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köseköy Mezarlığında toprağa verildi.