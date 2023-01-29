Kartepe Sarımeşe Mahallesi Burgaz Sokak adresinde ikamet eden emekli Yücel Koyunal (61) beyin tümörüne bağlı solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Yücel Koyunal’ın cenazesi Sarımeşe Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarımeşe Mezarlığında toprağa verildi.