İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı adresinde ikamet eden maliyeden emekli merhum Ahmet Ormancı’nın eşi Bedriye Ormancı (89) siroz nedeniyle vefat etti. SSK emeklisi Metin ile merhum Fikret ve Hikmet Ormancı’nın anneleri olan Bedriye Ormancı’nın cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.