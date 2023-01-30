İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Akasyalar Caddesinde ikamet eden TTK’dan emekli, emekli polis Mine Akayoldaş ile birlikte 2 çocuk babası Kemal Demirel(100)yaşlılığa bağlı kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Yahya Kaptan Merkez Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.